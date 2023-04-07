07 апреля 2023, 04:09
«Прям старик». Поклонники не оценили новый образ Киркорова
Поклонники Киркорова не узнали артиста после пластики и в новом образе
Фанаты раскритиковали артиста Филиппа Киркорова из-за изменения внешности и пластической операции. Поклонники негативно отреагировали на новый образ, который певец показал в соцсети.
Киркоров опубликовал свое видео во время поездки в Новосибирск. На кадрах видно, что он покрасил бороду и подстригся. Из одежды певец выбрал цветную кожаную куртку, белый пиджак и штаны с ботинками черного цвета, а из аксессуаров у звезды были беретка и солнцезащитные очки.
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Кумир многих россиян разочаровал своих фанатов резким изменением внешности. Пользователи Сети отметили, что новый образ очень старит артиста.
«Зачем вы так себя изменили. Прям старик», — написал один из комментаторов.
«Обновлялся, пластику сделал и постарел лет на 30», — поддержал другой.
«Вроде сделал операции по омоложению, но вот веет старостью», — отметил еще один пользователь.
Ранее Таганский суд Москвы рассмотрел иск православного активиста Михаила Феодориди на Киркорова из-за оскорбления религиозных чувств в клипе с крестом. Мужчина требует компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Исполнитель в мае 2022 года принес свои извинения за эту историю.
Филипп Киркоров
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