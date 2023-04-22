Знаменитости 22 апреля 2023, 20:26 «Прям до мурашек». Актер Васильев оценил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве Народный артист Васильев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве РИА «Новости»

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Народный артист России Юрий Васильев побывал в столичном пункте отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова. Актер назвал настоящими мужиками тех, кто собирается поступить на военную службу и выполнять свой долг, об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

«Это прям до мурашек. Я захожу, и я чувствую, что это настоящие мужики, которые за Россию и которые за нас», — отметил Васильев.

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Актер отметил отличную организацию работы пункта, ее продуманность и четкость. Васильев считает, что такой пункт должен служить примером для других регионов. Новый пункт отбора работает в столице с 3 апреля.

Госдума приняла во втором чтении закон о наделении ополченцев, участвовавших в боях за Донбасс с 2014 года, статусом ветерана. Ветеранами будут считаться те, кто по решению органов власти ДНР и ЛНР, начиная с 12 мая 2014 года, участвовали в боях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов республик.