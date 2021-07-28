Признаки аутизма нашли у главного актера сериала «Побег»

Врачи выявили признаки аутизма у актера Вентворта Миллера, который сыграл одну из ключевых ролей в сериале «Побег». Люди с таким заболеванием избегают общения и зрительного контакта, а также имеют сбивчивую речь. Об этом рассказало ИА Nation News.

Миллер, в свою очередь, отреагировал своеобразно на такое заявление медиков. Он назвал эту болезнь «подарком», от которого не будет избавляться. Даже если бы была возможность вылечить заболевание, он отказался бы.

В американской кинокартине «Побег» актер сыграл героя Майкла Скофилда. Помимо этого, Миллер снялся в таких сериалах, как «Динотопия», «Доктор Хаус» и «Скорая помощь», а также в фильме «Другой мир».