Привольнов назвал себя «слабым звеном» в программе «Звезды сошлись»

Напомним, что в минувшем году соведущий Леры Кудрявцевой Александр Колтовой погиб при крушении самолета. Продюсеры шоу нашли ему замену. Привольнов пока провел только один выпуск.

Он отметил, что еще осваивается в новом формате работы. Первый эфир стал для него эмоционально непростым. Антон признался, что ощущает ответственность и вместе с тем испытывает интерес, пишет «Экспресс газета».

«Определенно, в „Звезды сошлись“ я пока слабое звено и еще не в курсе, кто, зачем, почему и как. Но будем разбираться по ходу дела. Я давно хотел попробовать что-то новое, и жанр ток-шоу мне очень нравится», — подчеркнул ведущий.

Привольнов добавил, что любит слушать людей даже больше, чем говорить. По этой причине он и согласился на предложение продюсеров.