Знаменитости 26 марта 2024, 14:43 «Притворялась, что все в порядке». Актриса Энн Хэтэуэй рассказала о выкидыше Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о выкидыше в 2015 году Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В 2015 году у американской актрисы Энн Хэтэуэй случился выкидыш. Об этом она рассказала в интервью изданию Vanity Fair.

Актриса призналась, что потеряла ребенка во время выступлений на Бродвее. Тогда она шесть недель играла в моноспектакле роль пилота, который лишается карьеры из-за беременности.

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«Сначала я вообще не могла с этим справиться. Мне приходилось каждый вечер разыгрывать роды на сцене», — рассказала актриса.

Выкидыш случился перед рождением первого сына. Артистка решила скрыть произошедшее, однако в конце концов призналась близким.

«Это было слишком тяжело держать в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке», — поделилась Энн.

Звезда воспитывает двух сыновей, Джонатана и Джека, в счастливом браке с актером и дизайнером украшений Адамом Шульманом.

Недавно фанаты довели актрису до слез. Артистка расплакалась во время встречи с поклонниками в театре Paramount в Остине, штат Техас.