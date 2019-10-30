Приступ Бузовой на съемках взбудоражил соцсети

Телезвезда долго не могла прийти в себя, а ведущий Влад Кадони тщетно пытался привести ее в чувства.

Видеозапись со съемок оказалась в Сети, а Бузова призналась, что подобные приступы у нее случаются часто.

«Я ненавижу это состояние, когда просто хочется смеяться. Когда меня начинают успокаивать, мне еще смешнее становится. Простите, у меня бывает такое», — рассказала звезда в ролике.

Подписчики Бузовой оценили ее смех: «Смейся чаще, Оля! Это кайф», «Обожаю твой смех, ты так мило смеешься», «Вошла в образ Джокера», «Такой милый смех», «Очень заразный», «Очень милый смех», «Смеется, как больная», «Это называется истерика».