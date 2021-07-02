Приставы чуть не отобрали квартиру у бывшей жены Пригожина. Видео с места

Судебные приставы нагрянули в гости к Елене Соколовой, бывшей жене продюсера Иосифа Пригожина. У женщины хотели забрать ее квартиру по иску микрофинансовой организации, от действий которой она пострадала. В распоряжении «360» появились кадры с места.

Экс-жена Пригожина оказалась жертвой недобросовестных кредиторов. Ее адвокат Виталий Бородин сообщил «360», что в пятницу у Соколовой чуть не отобрали квартиру.

«Сегодня мы смогли противостоять рейдерскому захвату недвижимости семьи Иосифа Пригожина, который организовала микрофинансовая организация „Константа“. Представители этой компании нагло ворвались в квартиру, взломали двери и хотели выгнать на улицу бывшую семью Иосифа Пригожина и его детей. Но, слава богу, я оказался рядом, вовремя успел приехать и поломать планы афериста», — сообщил Бородин.

По словам адвоката, от действий этой компании пострадали десятки людей. Сегодня к ним обратилась певица из группы «Стрелки», которая тоже попалась на их удочку.

«Схема одна и та же. Чистое мошенничество в особо крупном размере», — отметил адвокат.

По словам представителя Соколовой, эта МФО неоднократно попадала в поле зрения полиции, но всегда каким-то образом уходила от ответственности. Однако на этот раз следственные органы их все-таки услышали и завели дело по статье «Мошенничество».

«В ближайшее время всем участникам этой группы предъявят обвинение. Надеемся, что следствие будет объективным», — выразил надежду Бородин.

Бывшая жена Пригожина после развода вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Шлапака, который уговорил ее взять кредит и заложить жилье. Но вскоре ее родственник потребовал выделить ему долю в квартире. Соколовой пришлось обратиться в микрофинансовую организацию, чтобы заложить другую квартиру, в которой проживала бывшая теща продюсера. Она подписала кучу бумаг, включая договор купли-продажи. Впоследствии оказалось, что она почти даром отдала свою квартиру МФО.