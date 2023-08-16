Эксклюзив 16 августа 2023, 03:49 «Приснился смайлик». Istokiya рассказал, как решился на переезд в Москву Музыкант Istokiya заявил, что решил переехать в Москву после приснившегося смайла Телеканал «360»

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Музыкальный исполнитель, основатель продакшн-студии ISTOKIYA Music Lab Istokiya признался, что до переезда в Москву у него была совсем другая жизнь в Туле. Своей историей он поделился в разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

«Утром я ездил на встречи с молодоженами, где мы договаривались о каких-то организационных моментах. В обед вел какое-нибудь мероприятие или пел, а вечером занимался смешанными единоборствами в тульском клубе под названием „Русь“», — рассказал он.

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Как отметил артист, когда он стал чаще по работе приезжать в Москву, то быстро понял, что именно в этом городе ему хочется работать и развиваться как творческой личности.

«В понедельник, как сейчас помню, мне приснился смайлик, который я набил в этот же день, а уже в четверг был на чемоданах без девушки, без съемной квартиры и машины. Раздал все долги и поехал», — сказал гость программы.

По словам Istokiya, чтобы начать искать работу в Москве, ему пришлось занять у знакомого пять тысяч рублей.

Во время съемок программы «Тет-а-три с Марусей» исполнитель представил свой новый клип. Главную роль в нем сыграла ведущая «360».