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    19 августа 2020, 17:41

    Прислуга Меган Маркл начала передразнивать ее

    Анастасия Кременчугская

    Меган Маркл и принц Гарри переехали в огромный особняк в Лос-Анджелесе и расширили штат прислуги. Однако новые работники невзлюбили Маркл. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на зарубежное издание.

    Новый дом обошелся герцогам Сассекским в 14,6 миллиона долларов. Внутри расположены девять спален, 16 ванных комнат, библиотека, винный погреб, и в связи с чем паре потребовалась помощь большого количества слуг.

    Новые работники насмехаются над Маркл у нее за спиной. Причиной насмешек стали «королевские» манеры Маркл и ее «шикарный британский акцент», который она постаралась выработать за два года жизни у Гарри на родине.

    Прислуга считает, что акцент Маркл звучит крайне ненатурально и скорее похож на пародию. Кроме того, супруга принца некстати вставляет в свой американский лексикон британские слова.

    При этом принц Гарри успел расположить к себе прислугу. По мнению работников, он ведет себя естественно и вежливо, а не строит из себя аристократа.

    Новости SMI.FM