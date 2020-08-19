Прислуга Меган Маркл начала передразнивать ее

Новый дом обошелся герцогам Сассекским в 14,6 миллиона долларов. Внутри расположены девять спален, 16 ванных комнат, библиотека, винный погреб, и в связи с чем паре потребовалась помощь большого количества слуг.

Новые работники насмехаются над Маркл у нее за спиной. Причиной насмешек стали «королевские» манеры Маркл и ее «шикарный британский акцент», который она постаралась выработать за два года жизни у Гарри на родине.

Прислуга считает, что акцент Маркл звучит крайне ненатурально и скорее похож на пародию. Кроме того, супруга принца некстати вставляет в свой американский лексикон британские слова.

При этом принц Гарри успел расположить к себе прислугу. По мнению работников, он ведет себя естественно и вежливо, а не строит из себя аристократа.