Эксклюзив 19 декабря 2022, 11:24 «Пришла в себя». Солист группы «На-На» Владимир Политов — о состоянии дочери Солист «На-На» Политов сообщил, что его дочь Алена очнулась и чувствует себя нормально РИА «Новости»

Читать 360tv в

Солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал о состоянии своей дочери Алены, которая накануне попала в больницу в тяжелом состоянии. В беседе с «360» он уточнил, что девушка уже пришла в себя и чувствует себя нормально.

«[Чувствует себя] нормально, пришла в себя», — сказал Владимир Политов, не уточнив причину госпитализации.

Реклама

По словам артиста, сейчас он едет в больницу к дочери, так как посещение разрешили только с 12:00. Владимир Политов отметил, что уже разговаривал с Аленой по телефону, он выразил надежду на ее скорое выздоровление. Ранее певец сообщил, что на понедельник встречу назначил лечащий врач, чтобы прояснить ситуацию.

Реклама

Вечером в воскресенье, 18 декабря, стало известно, что дочь исполнителя попала в реанимацию и подключена к аппарату ИВЛ. Врачи оценили состояние девушки как тяжелое. Бригада медиков скорой помощи доставила Алену в больницу из квартиры на Пятницкой улице.