Знаменитости 19 июня 2023, 00:38 «Пришел в тряпье». Ширвиндт пожаловался на отсутствие костюма и белых кроссовок Актер Александр Ширвиндт признался, что у него нет костюма и белых кроссовок в 88 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актер Александр Ширвиндт не имеет строго костюма и белых кроссовок в свои 88 лет. Об этом артист сообщил на XXXII Церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот», передал сайт mk.ru.

Мероприятие прошло в российской столице, награду «За выдающуюся театральную роль сезона» получил блистательный актер Александр Олешко, а вручали ее актриса Нонна Гришаева вместе с Ширвиндтом, который начал награждение с необычной шутки.

Реклама

«Все такие красивые, а я пришел в тряпье. А не как сейчас принято — в костюме и белых кроссовках. Ну нет у меня их», — заявил мэтр.

После этого Ширвиндт назвал Олешко своим любимым учеником и призвал получить заслуженную статуэтку. Тогда 46-летний актер не стал молчать и тоже выразил комичное замечание.

«Каждый раз, выходя на сцену с Ширвиндтом, как будто заканчиваешь театральный институт», — признался актер.

Ранее 78-летний певец Юрий Антонов заявил, что встретил свою любовь. Вокруг знаменитости ходило много слухов об ухудшении его здоровья.