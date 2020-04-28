28 апреля 2020, 14:47
Принца Гарри пригласили участвовать в спецвыпуске мультфильма «Томас и его друзья»
В юбилейном спецвыпуске мультсериала «Томас и его друзья» появится британский принц Гарри. Он выступит с видеоприветствием, передает «Газета.ru».
По данным издания, герцог Сассекский появится перед серией «Королевский поезд». В качестве персонажей в ней появятся принц Уэльский в детстве и Ее Величество Королева.
Принц Гарри признался, что сам рос вместе с паровозиком Томасом и с удовольствием вспоминает те времена.
«Очень горжусь тем, что приглашен участвовать в юбилейном эпизоде мультсериала. Желаю бренду „Томас и его друзья“ счастливого праздничного года», — отметил герцог Сассекский.