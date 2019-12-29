Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан

Когда жена владельца заведения рассказала, что королевская чета отправила охрану в ресторан для того, чтобы забронировать столик. Однако когда сам ресторатор узнал о том, кто именно будет у него обедать, то отказался принять гостей.

После этого принц Гарии и Меган решили лично позвонить ресторатору, чтобы выяснить причины отказа. Оказалось, что мужчина отказал из-за того, что заведение не способно обеспечить безопасность на высшем уровне.

В прошлом месяце герцогиню Сассекскую Меган признали одной из самых влиятельных персон в мире моды уходящего года. Исследование поисковой платформы Lyst показало, что вещи из гардероба бывшей актрисы привлекают сильное внимание общественности, которая начала массово повторять образы и бренды герцогини.