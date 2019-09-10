Принц Ульям рассказал о новом пристрастии дочери

Дочь принца Уильяма пошла в первый класс Подробнее

Такое заявление принц Уильям сделал во время благотворительного мероприятия в специальном центре, где помогают людям с проблемами ментального характера. Во время мероприятия он заметил в руках одного гостя игрушку в виде единорога. Герцог Кембриджский не смог сдержать эмоций и воскликнул: «О, единорог! Моя Шарлотта очень любит единорогов. Она их просто обожает!».

Он также рассказал, что у дочери есть все, что связано с этими существами. Начиная от игрушек, заканчивая значками и брелоками.

Впрочем, внимательные поклонники не могли и сами не заметить пристрастие к единорогам юной наследницы. В июне этого года Шарлотта появилась на благотворительном матче по поло с сумочкой в виде единорога. А в свой первый учебный день она пришла с сумкой, на которой висел крупный брелок в форме мифического существа.