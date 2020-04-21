21 апреля 2020, 14:00
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на иностранное издание.
Так как в стране введен режим самоизоляции, праздник было решено отпраздновать в ZOOM. Однако принц Уильям и Кейт Миддлтон не стали дожидаться прямого эфира и опубликовали поздравление у себя в Instagram.
«Желаем Ее Величеству счастливого 94-летия!» —гласит подпись под снимком.