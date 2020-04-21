Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения

Так как в стране введен режим самоизоляции, праздник было решено отпраздновать в ZOOM. Однако принц Уильям и Кейт Миддлтон не стали дожидаться прямого эфира и опубликовали поздравление у себя в Instagram.

«Желаем Ее Величеству счастливого 94-летия!» —гласит подпись под снимком.