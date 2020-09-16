facebook_pixel
    16 сентября 2020, 12:15

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали в роли пекарей

    Анастасия Кременчугская

    В рамках традиционного Дня встреч принц Уильям и Кейт Миддлтон решили заехать в самую популярную пекарню Лондона Beigel, где встретились с владельцами заведения и сотрудниками. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на зарубежное издание.

    Пара захотела узнать, как заведение смогло продержаться на плаву во время пандемии и даже присоединиться к программе пожертвования еды для всех нуждающихся.

    Во время визита герцоги Кембриджские присоединились к поварам и приготовили фирменные булочки. Миддлтон продемонстрировала свои кулинарные навыки и даже пошутила.

    «Подождите, пока не увидите результаты! Мне повезло с первым, но дальше как-то не получается», — сказала герцогиня.

    Новости SMI.FM