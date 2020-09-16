16 сентября 2020, 12:15
Принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали в роли пекарей
В рамках традиционного Дня встреч принц Уильям и Кейт Миддлтон решили заехать в самую популярную пекарню Лондона Beigel, где встретились с владельцами заведения и сотрудниками. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на зарубежное издание.
Пара захотела узнать, как заведение смогло продержаться на плаву во время пандемии и даже присоединиться к программе пожертвования еды для всех нуждающихся.
Во время визита герцоги Кембриджские присоединились к поварам и приготовили фирменные булочки. Миддлтон продемонстрировала свои кулинарные навыки и даже пошутила.
«Подождите, пока не увидите результаты! Мне повезло с первым, но дальше как-то не получается», — сказала герцогиня.