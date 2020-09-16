Принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали в роли пекарей

Пара захотела узнать, как заведение смогло продержаться на плаву во время пандемии и даже присоединиться к программе пожертвования еды для всех нуждающихся.

Во время визита герцоги Кембриджские присоединились к поварам и приготовили фирменные булочки. Миддлтон продемонстрировала свои кулинарные навыки и даже пошутила.

«Подождите, пока не увидите результаты! Мне повезло с первым, но дальше как-то не получается», — сказала герцогиня.