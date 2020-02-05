Принц Гарри заскучал в Канаде без своих друзей

По словам источников, принц Гарри переживает из-за переезда из Великобритании. Его беспокоит сложившаяся ситуация в королевской семье. К тому же, герцог еще не привык к новому дому, поэтому тоска по близким усилилась.

Чтобы не потерять связь с друзьями, монарх ведет переписку в мессенджерах и активно делится фотографиями и видео.

Ранее стало известно, что принц Гарри переживает из-за негатива со стороны общества. Окружающие осуждают его и Меган Маркл за отказ от королевских полномочий и переезд в Канаду.