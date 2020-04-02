02 апреля 2020, 15:37
Принц Гарри запретил Меган Маркл озвучивать любой негатив по отношению к королевской семье
Принц Гарри и Меган Маркл 31 марта окончательно перестали быть членами королевской семьи. При этом принц Гарри запретил супруге озвучивать любую информацию, которая несет негатив в сторону его семейства. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным СМИ, «Гарри приказал своей команде и команде Меган уничтожить все, что в любом случае может быть негативным по отношению к королевской семье», потому что «даже если он отошел от королевской жизни, он не хочет расстраивать свою бабушку или отца».