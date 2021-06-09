Принц Гарри возьмет отпуск по уходу за ребенком

Недавно принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Теперь оба берут отпуск, чтобы быть рядом с ребенком в первые месяцы его жизни, рассказала «Газета.ru», ссылаясь на британское издание Mirror.

Отпуск принца Гарри длиной в пять месяцев — это необычный шаг для члена королевской семьи.

«Решение Гарри — это перемена в традиции, принятой многими членами королевской семьи, включая его брата принца Уильяма, который взял около трех недель отпуска, когда родились принц Джордж и принцесса Шарлотта, и всего два дня для третьего ребенка, принца Луи», — говорится в статье британского издания.

Дочь принца Гарри и Меган Маркл родилась в больнице в Санта-Барбаре 4 июня. Девочку пара, отдалившаяся от королевской семьи, назвала Лилибет Диана — в честь королевы Елизаветы II и матери Гарри, принцессы Дианы. Это уже второй ребенок Гарри и Меган — их первый сын, Арчи, родился в 2019 году.