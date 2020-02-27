Принц Гарри вернулся в Великобританию один

Принц Гарри прибыл на саммит по природоохранному туризму Travalyst.

Нынешний визит стал первым с момента отъезда семьи герцогов Сассекских в Канаду.

Принц прибыл в Эдинбург на поезде. На нем были скромные синие джинсы и черная куртка.

Издание предположило, что Меган Маркл прибудет вслед за супругом через несколько дней.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри официально сложат полномочия членов королевской семьи 1 апреля.