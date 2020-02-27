27 февраля 2020, 02:16
Принц Гарри вернулся в Великобританию один
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание OK.
Принц Гарри прибыл на саммит по природоохранному туризму Travalyst.
Нынешний визит стал первым с момента отъезда семьи герцогов Сассекских в Канаду.
Принц прибыл в Эдинбург на поезде. На нем были скромные синие джинсы и черная куртка.
Издание предположило, что Меган Маркл прибудет вслед за супругом через несколько дней.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри официально сложат полномочия членов королевской семьи 1 апреля.