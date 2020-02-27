    27 февраля 2020, 02:16

    Принц Гарри вернулся в Великобританию один

    Ирина Нагайникова

    Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание OK.

    Принц Гарри прибыл на саммит по природоохранному туризму Travalyst.

    Нынешний визит стал первым с момента отъезда семьи герцогов Сассекских в Канаду.

    Принц прибыл в Эдинбург на поезде. На нем были скромные синие джинсы и черная куртка.

    Издание предположило, что Меган Маркл прибудет вслед за супругом через несколько дней.

    Напомним, Меган Маркл и принц Гарри официально сложат полномочия членов королевской семьи 1 апреля.