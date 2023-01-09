Знаменитости 09 января 2023, 06:42 Принц Гарри только через 10 лет после аварии поверил в гибель принцессы Дианы Принц Гарри рассказал CBS, что 10 лет не верил в гибель принцессы Дианы в аварии

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Авария в 1997 году оказалась постановкой, а принцесса Диана не погибла, а на время скрылась от публики. В такую версию смерти матери на протяжении 10 лет верил принц Гарри. Он рассказал об этом в интервью CBS.

Принц вспомнил, что в момент автокатастрофы на мосту Альма в автомобильном туннеле в Париже ему было 12, а его брату Уильяму 15 лет. Ночью 31 августа они спали в замке Балморал. Отец, Карл III разбудил мальчиков и рассказал о ДТП. Герой интервью признался, что оказался в шоке и не сразу поверил в произошедшее.

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«Какое-то время [верил, что это часть плана], а потом она позвонит нам, и мы пойдем и присоединимся к ней, да», — сказал он.

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Принц Гарри признался, что на протяжении 10 лет не верил в гибель матери. И он, и принц Уильям считали, что она скрылась на время. В своих мемуарах, к выходу которых приурочили интервью, Гарри сказал, что просыпаясь по утрам, надеялся на ее возвращение. Он также рассказал, что несколько дней после гибели матери прошли, как в тумане. Принц запомнил только церемонию прощания, свое чувство вины за то, что проявлял меньше эмоций, чем другие, и мокрые от слез руки гостей.