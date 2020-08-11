Принц Гарри своими руками сделал подарок ко дню рождения Меган Маркл

Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл, которая 4 августа отмечала свой 39-й день рождения, устроив ей незабываемый праздник.

Супруг решил удивить возлюбленную и сам приготовил для нее королевский ужин. На помощь мужчине пришла мать Меган, Дориа Реглан. Помимо прочего, она нянчилась с внуком Арчи, пока супруги были на романтическом ужине. Кроме роскошной трапезы для именинницы был приготовлен шоколадный торт. Также Гарри подарил жене колье, дизайн которого придумал самостоятельно.

Основное празднование состоялось в Санта-Барбаре в кругу друзей и близких. Представители королевской семьи не пришли на вечеринку по причине пандемии коронавируса, пишет «Царьград».

Ранее «360» сообщал, что Маркл в свой праздник получила поздравление от королевы Елизаветы II. Как заметили пользователи Сети, оно оказалось односложным и сухим.

«Поздравляю герцогиню Сассекскую с Днем рождения!», — написала королева в соцсети Instagram.

Поклонники американской актрисы высказали опасения, что та подаст в суд за такое отношение.