Принц Гарри сообщил о завершении черновика мемуаров о жизни в королевской семье

Принц Гарри рассказал о завершении чернового варианта рукописей о жизни в королевской семье Британии. По данным издания Daily Mail, сумма контракта с издательством Penguin Random House составляет примерно 20 миллионов долларов.

В книгу с мемуарами войдут личные данные и события Гарри, связанные с королевской семьей. Кроме того, британский принц собирается рассказать в ней о причинах разрыва отношений с близкими родственниками, написала «Газета.ru».

В СМИ появлялась информация о том, что принц просил помощи у 31-летней принцессы Евгении написать «взрывные» мемуары. По некоторым данным, помогать писать книгу Гарри будет американский журналист Джон Джозеф Мерингер. Мемуары должны выйти в свет в 2022 году.

По словам инсайдера, Гарри и его жена Меган Маркл из всей королевской семьи поддерживают отношения лишь с принцессой Евгенией Йоркской. Она является двоюродной сестрой Гарри и дочерью принца Йоркского, Эндрю.