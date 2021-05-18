Принц Гарри расскажет о своей матери Диане в новом сериале

На Apple TV готовится к выходу документальный сериал о психическом здоровье «Моя невидимая сторона». В нем британский принц Гарри расскажет о смерти своей матери, принцессы Дианы, и ее похоронах, сообщила The Times.

Судя по трейлеру, Гарри совместно с ведущей Опрой Уинфри также выступит исполнительным продюсером фильма.

Помимо принца своими откровениями о семейных отношениях поделятся Леди Гага, сама Опра, баскетболист Демар Дерозан и другие известные люди.

Гарри и Опра будут ведущими, которые «честно и открыто обсуждают психическое здоровье», сказано в анонсе.

«В сериале собраны истории со всего мира, которые помогут лучше понять, что влияет на наше самочувствие, и подарят надежду», — добавили в Apple TV.

Ранее Гарри и его жена Меган Маркл уже давали откровенное интервью Опре. В нем Меган рассказала о расизме в королевской семье и о сложных отношениях с родственниками. Гарри впоследствии поделился подробностями своего несчастливого детства.

По словам принца, он «в той или иной степени испытывал боль и страдания», какие должны были испытывать и его отец с матерью.