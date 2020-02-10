10 февраля 2020, 18:00
Принц Гарри рассказал, как справился со стрессом после смерти принцессы Дианы
В 1997 году не стало всеми любимой принцессы Дианы. Ее сын, принц Гарри, сильнее всех переживал потерю самого близкого человека. Чтобы восстановить свое состояние, как эмоциональное, так и физическое, он обратился к помощи психолога. Об этом написало ФАН со ссылкой на иностранное издание.
О том, что принц Гарри посещал психолога, он рассказал на закрытой конференции в пятизвездочном отеле 1 Hotel South Beach в Майами. Это первое мероприятие, которое герцоги Сассекские посетили после отказа от королевских обязанностей. Принц поделился своим секретом и рассказал, что три года ходил на сеансы психотерапии, чтобы пережить потерю матери.
Помимо этого с психологом принц Гарри работает и над своими детскими травмами, написал сайт «Известия».
Герцог рассказал и об отказе от королевских обязанностей. По его словам, данное решение далось ему крайне тяжело, но он ни о чем не жалеет. Его главная цель — защита своей семьи. Он заявил, что не желает, чтобы Меган Маркл или его сын Арчи прошли через то, что довелось пережить ему в детстве.