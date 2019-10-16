Принц Гарри расплакался во время речи, вспоминая о беременности Меган Маркл

Путь к отцовству оказался такой личной и эмоциональной темой для герцога Сассекского, что ему потребовалось время, чтобы вернуться к речи. Аудитория разразилась аплодисментами, которых не утихали в течение всей паузы.

Гарри рассказал, как на прошлой церемонии сжимал руку жены, и только они уже знали, что скоро станут родителями.

«Я помню, как сжимал руку Меган во время церемонии, и мы оба думали о том, каково будет стать родителями, и более того, каково будет делать все, что в наших силах, чтобы защитить нашего ребенка и помочь ему», — признался он.

Принц Гарри является покровителем благотворительной организации WellChild. Она занимается помощью больным детям и организует их совместный с родителями досуг вне лечения.