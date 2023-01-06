Знаменитости 06 января 2023, 02:26 Принц Гарри признался в употреблении наркотиков в 17-летнем возрасте The Times: Принц Гарри в своей книге признался в употреблении наркотиков в 17 лет Викимедиа

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Принц Гарри признался, что употреблял кокаин в 17-летнем возрасте. Об этом сообщила газета The Times. В материале автор приводит выдержки из автобиографии сына короля Великобритании Карла III.

Книга получила название Spare («Запасной»). В ней принц Гарри рассказал, что в первый раз попробовал наркотическое вещество летом 2002 года во время охотничьего уикенда. Впоследствии, по словам Гарри, он употреблял кокаин еще несколько раз, поскольку хотел «почувствовать себя другим».

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«Я был 17-летним подростком, готовым сделать почти все что угодно, чтобы нарушить устоявшийся порядок. По крайней мере в этом я тогда старался себя убедить», — приводится в статье выдержки из книги принца Гарри.

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Он также отметил, что не получал от наркотического вещества такого яркого ощущения счастья, какое, как ему казалось, испытывали другие употреблявшие кокаин.

В своих мемуарах принц Гарри также рассказал, как к нему относился его отец, напомнила teleprogramma.pro. Как отметил Гарри, Карл III любил шутить, и иногда его шутки были обидными.