Принц Гарри прибыл на похороны мужа Елизаветы II без Меган Маркл

Принц Гарри прилетел на похороны дедушки, принца Филиппа без своей супруги Меган Маркл. Она решила остаться в США, написало издание The Sun.

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет 9 апреля. Он не дожил до своего столетия один месяц. На прощание с ним приедут 30 человек. Речь идет о самых близких людях из королевской династии, сообщил сайт «Дни.ру».

Принц Гарри остановится в Кенсингтонском дворце. Здесь он пробудет десять дней на карантине, согласно правилам королевства. При получении отрицательного результата теста на коронавирус принц сможет в два раза быстрее освободиться от ограничений.

Похороны принца Филиппа пройдут в субботу, 17 апреля. Отпевание герцога Эдинбургского состоится в Виндзорском замке.