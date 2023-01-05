Знаменитости 05 января 2023, 12:49 Принц Гарри подрался со старшим братом Уильямом из-за Меган Маркл Guardian: принц Гарри в своих мемуарах рассказал о драке со старшим братом Уильямом Викимедиа

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Принц Гарри сообщил о драке со своим братом, наследником британского престола принцем Уильямом. Он сообщил подробности потасовки в своих мемуарах под названием Spare («Запасной»). Выдержки из книги опубликовала газета The Guardian.

По словам принца Гарри, причиной конфликта в Лондоне в 2019 году стали нелестные слова в адрес Меган Маркл. Старший брат назвал невестку тяжелой, грубой и резкой. Гарри описал, как Уильям схватил его за воротник и повалил его на пол.

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«Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я лежал там какое-то время, ошеломленный, потом встал и сказал ему убираться», — написал принц.

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Гарри отметил, что позже Уильям извинился за свою несдержанность и попросил не говорить о драке супруге-актрисе.

В начале января принц Гарри заявил о нежелании королевской семьи мириться с ним и его женой, написало издание «ФедералПресс».