Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма Меган Маркл

По словам герцога Сассекского, его супруга стала жертвой британских таблоидов, которые занимаются разжиганием кампании против частных лиц, не задумываясь при этом о последствиях. Принц Гарри также отметил, что за прошлый год, в течение беременности Маркл и ухода за их новорожденным сыном, нападки на герцогиню Сассекскую только усилились.

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По его словам, ему становится больно от пропаганды, основанной на злых домыслах и лжи. Он вспомнил свою мать, принцессу Диану, которая погибла в автокатастрофе из-за преследования папарации.

«Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил», — отметил принц.

По его мнению, публикация личного письма герцогини — это способ манипуляции мнением читателей, так как письмо было видоизменено таблоидом.

«Я был свидетелем ее (Меган Маркл — прим. ред.) тайных страданий слишком много месяцев. Бездейственно стоять в стороне шло бы вразрез со всем, во что мы верим», — подчеркнул Гарри.

Со стороны Mail on Sunday пока не поступало никаких комментариев по поводу иска королевской четы.