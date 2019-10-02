  • Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма Меган Маркл

    02 октября 2019, 02:00

    Валерия Шафирко

    Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл подали в суд на британский таблоид Mail on Sunday, так как он опубликовал личное письмо герцогини. Об этом сообщил The Guardian.

    По словам герцога Сассекского, его супруга стала жертвой британских таблоидов, которые занимаются разжиганием кампании против частных лиц, не задумываясь при этом о последствиях. Принц Гарри также отметил, что за прошлый год, в течение беременности Маркл и ухода за их новорожденным сыном, нападки на герцогиню Сассекскую только усилились.

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    По его словам, ему становится больно от пропаганды, основанной на злых домыслах и лжи. Он вспомнил свою мать, принцессу Диану, которая погибла в автокатастрофе из-за преследования папарации.

    «Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил», — отметил принц.

    По его мнению, публикация личного письма герцогини — это способ манипуляции мнением читателей, так как письмо было видоизменено таблоидом.

    «Я был свидетелем ее (Меган Маркл — прим. ред.) тайных страданий слишком много месяцев. Бездейственно стоять в стороне шло бы вразрез со всем, во что мы верим», — подчеркнул Гарри.

    Со стороны Mail on Sunday пока не поступало никаких комментариев по поводу иска королевской четы.