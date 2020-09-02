02 сентября 2020, 16:20
Принц Гарри почтил память леди Дианы, посадив ее любимые цветы
Принц Гарри и Меган Маркл в годовщину смерти принцессы Дианы нанесли визит в дошкольный центр Лиги помощи Лос-Анджелеса. Там вместе с детьми они посадили незабудки — любимые цветы Дианы. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
По данным телеканала «Царьград», кроме незабудок они посадили полевые цветы, душистый горошек и даже кабачки с томатами.
Ранее издание National Enquirer обвинили герцогиню Сассекскую в воровстве ювелирных изделий, которые принадлежат королевской семье.