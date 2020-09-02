Принц Гарри почтил память леди Дианы, посадив ее любимые цветы

По данным телеканала «Царьград», кроме незабудок они посадили полевые цветы, душистый горошек и даже кабачки с томатами.

Ранее издание National Enquirer обвинили герцогиню Сассекскую в воровстве ювелирных изделий, которые принадлежат королевской семье.