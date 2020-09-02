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    02 сентября 2020, 16:20

    Принц Гарри почтил память леди Дианы, посадив ее любимые цветы

    Дарья Морозова

    Принц Гарри и Меган Маркл в годовщину смерти принцессы Дианы нанесли визит в дошкольный центр Лиги помощи Лос-Анджелеса. Там вместе с детьми они посадили незабудки — любимые цветы Дианы. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

    По данным телеканала «Царьград», кроме незабудок они посадили полевые цветы, душистый горошек и даже кабачки с томатами.

    Ранее издание National Enquirer обвинили герцогиню Сассекскую в воровстве ювелирных изделий, которые принадлежат королевской семье.

    Новости SMI.FM