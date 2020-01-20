Принц Гарри и принц Уильям восстановили отношения

По информации издания, монархи решили действовать по принципу «сейчас или никогда». Их супруги Меган Маркл и Кейт Миддлтон приняли активное участие в примирении.

«[Братья] провели некоторое время наедине, работая над своими отношениями и обсуждая свое будущее. Это еще один признак настоящей оттепели в их отношениях. Они решили отмести всех токсичных людей, мешающих им общаться друг с другом, как брат с братом… Если бы они сейчас ничего не уладили, они бы уже никогда этого не сделали», — уточнил высокопоставленный источник при королевском дворе.

Ранее принц Гарри отказался от королевских обязанностей. Однако монарх обратил внимание на то, что решение далось ему с трудом. Он признался, что случившееся его расстроило, однако другого выхода не увидел.