Принц Гарри и Меган решили не приезжать на рождество в Великобританию

Королева Елизавета II пригласила принца Гарри и его жену Меган присоединиться к семье на праздничный ужин на Рождество. Однако герцог и герцогиня Сассекские решили не приезжать на праздник в Британию и остаться в США. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам эксперта по королевской семье, это первое Рождество Елизаветы II без мужа, поэтому можно было бы надеяться, что они захотят провести время с ней. Однако Меган и Гарри остались непреклонны в своем решении, написало «Утро.ру».

Вероятнее всего, в Букингемском дворце ответ супругов знали заранее. Поскольку праздник требует тщательного приготовления, персонал должен был быть осведомлен, на сколько гостей накрывать на стол. Несмотря на то, что принц Гарри обеспокоен здоровьем своей бабушки, он все равно решил отметить Рождество вне дома.