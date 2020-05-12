12 мая 2020, 18:38
Принц Гарри и Меган Маркл станут героями фильма
Уход из королевской семьи принца Гарри и его супруги Меган Маркл станет сюжетом для нового фильма. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на TVLine.
Известно, что фильм будет рассказывать о жизни супружеской четы после рождения их сына Арчи, после которого они объявили о своем отделении.
«В фильме подробно описывается борьба новоиспеченных родителей с проблемами, характерными для принадлежности к королевской семье», — говорится в зарубежных СМИ.
Дата съемок пока не известна, вероятно, их отложат из-за коронавируса.