    12 мая 2020, 18:38

    Принц Гарри и Меган Маркл станут героями фильма

    Дарья Морозова

    Уход из королевской семьи принца Гарри и его супруги Меган Маркл станет сюжетом для нового фильма. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на TVLine.

    Известно, что фильм будет рассказывать о жизни супружеской четы после рождения их сына Арчи, после которого они объявили о своем отделении.

    «В фильме подробно описывается борьба новоиспеченных родителей с проблемами, характерными для принадлежности к королевской семье», — говорится в зарубежных СМИ.

    Дата съемок пока не известна, вероятно, их отложат из-за коронавируса.