Принц Гарри и Меган Маркл станут героями фильма

Известно, что фильм будет рассказывать о жизни супружеской четы после рождения их сына Арчи, после которого они объявили о своем отделении.

«В фильме подробно описывается борьба новоиспеченных родителей с проблемами, характерными для принадлежности к королевской семье», — говорится в зарубежных СМИ.

Дата съемок пока не известна, вероятно, их отложат из-за коронавируса.