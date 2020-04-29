Принц Гарри и Меган Маркл разозлились на желтую прессу

По информации ИА Nation News, журналисты обращали внимание на любую мелочь в поведении и внешнем виде Маркл. При этом зачастую представители СМИ негативно высказывались о жене принца и критиковали ее.

Инсайдер заметил, что Маркл не чувствовала поддержку и защиту в королевской семье. Она обращала внимание на то, что ее жалобы на надоедливых репортеров не воспринимались серьезно.

Сам герцог Сассекский убежден, что желтая пресса причастна к гибели его матери принцессы Дианы.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри решили разорвать отношения с таблоидами Великобритании. К такому решению супруги пришли из-за ложной информации и агрессии с их стороны. Герцоги отказались от сотрудничества с крупными изданиями, такими как Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express.

«Пожалуйста, обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут взаимодействовать с вашими изданиями. Не будет никакого сотрудничества», — отметили они в письме.