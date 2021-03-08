Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол будущего ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что у них родится девочка. Супружеская пара раскрыла тайну американской телеведущей Опре Уинфри.

«Иметь любого ребенка — одного или двоих — было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка — чего же еще можно желать. Наша семья — нас четверо и две собаки», — сказал принц Гарри в эфире телеканал CBS.

Актриса Меган Маркл подтвердила слова своего супруга, сообщив, что «дело сделано» и теперь у них будет двое детей.

Первый раз принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая 2019 года. Их сыну Арчи в мае исполнится уже два года.

Зарубежные СМИ со ссылкой на источник в Букингемском дворце писали, что королева Великобритании не намерена смотреть интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое взяла американская телеведущая Опра Уинфри. Тем не менее придворные приготовились «выйти из тени», если Меган и Гарри раскроют о них неприятную информацию. Об интервью стало известно еще в середине февраля. Но показывать его начали только сегодня.