    28 февраля 2020, 13:30

    Принц Гарри и Меган Маркл потеряют безопасность в Канаде

    Ольга Ситникова

    Через несколько недель канадские власти перестанут обеспечивать безопасность принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
    Принц Гарри и Меган Маркл потеряют безопасность в Канаде

    Герцоги Сассекские лишатся охраны 1 апреля. Это связано с их отказом от королевских обязанностей. Руководство страны снимет с себя обязательство оплачивать охрану монаршей пары, ведь она теряет необходимый статус.

    Жителей Канады возмущали расходы на обеспечение безопасности принца Гарри и Меган Маркл. Охрана оплачивалась из налогов граждан.

    Ранее Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги Меган Маркл и их сына Арчи.