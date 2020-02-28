Принц Гарри и Меган Маркл потеряют безопасность в Канаде

Герцоги Сассекские лишатся охраны 1 апреля. Это связано с их отказом от королевских обязанностей. Руководство страны снимет с себя обязательство оплачивать охрану монаршей пары, ведь она теряет необходимый статус.

Жителей Канады возмущали расходы на обеспечение безопасности принца Гарри и Меган Маркл. Охрана оплачивалась из налогов граждан.

Ранее Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги Меган Маркл и их сына Арчи.