Принц Гарри и Меган Маркл отказались от официальной охраны в США

По информации ИА Nation News, на личной странице в Twitter американский президент Дональд Трамп уточнил, что знает о переезде принца Гарри и его жены Меган Маркл в Лос-Анджелес. Он также отметил, что руководство Штатов не намерено оплачивать охрану их семьи.

«Я большой друг и поклонник королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их безопасность. Они должны заплатить!» — написал Трамп.

Однако герцоги Сассекские пояснили, что не планируют просить финансовую помощь у американских властей. Супруги определили собственные расходы на охрану и безопасность. Их источником станут частные средства монаршей пары.