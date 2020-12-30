Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свой подкаст на Spotify

Уточняется, что в подкасте Гарри и Меган говорили с британскими звездами про уходящий год. В частности пара побеседовала с певцом и композитором Элтоном Джоном.

«От нас скажу, что какие бы неприятности ни приготовила для вас жизнь, любовь, уж поверьте нам, победит», — отметила Маркл.

Полуторагодовалый Арчи поздравил всех слушателей с наступающим Новым годом.

Представители сервиса потокового аудио Spotify рассказали, что созданная герцогом и герцогиней звукозаписывающая компания Archewell Audio заключила с ними многолетний контракт. Его сумма составляет приблизительно 30 миллионов фунтов или 40,5 миллиона долларов.

Ранее папарацци сфотографировали принца Гарри и его жену в Лос-Анджелесе. Журналисты предполагают, что Маркл беременна. Пара не хотела лишнего внимания, но все же попала под объективы камер. На снимке виден заметно округлившийся живот Маркл.