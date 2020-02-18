18 февраля 2020, 11:01
Принц Гарри и Меган Маркл нарушили традицию королевской семьи: мнение Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон заявила, что герцоги Сассекские нарушили важную королевскую традицию. Связано это с отказом принца Гарри и Меган Маркл позировать перед камерами после рождения их первенца — Арчи. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на иностранное издание.
Герцогиня Кембриджская рассказала журналистам, что это важная традиция для британской семьи. Она сообщила, что она и принц Уильям были в восторге от своего счастья и хотели поделиться этим со всеми людьми.