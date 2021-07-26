Принц Гарри и Меган Маркл напишут книгу

Принц Гарри и Меган Маркл напишут совместную книгу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Fox News.

Герцог и герцогиня Сассекские уже заключили контракт с компанией Random House на сумму около 20 миллионов долларов (примерно полтора миллиарда рублей). Супружеская пара планирует написать книгу совместного авторства о лидерстве и филантропии. Другие подробности пока не раскрываются.

При этом источники зарубежного издания предполагают, что это не единственная книга, которую выпустят супруги. По их информации, Меган Маркл также планирует написать мемуары и книгу о здоровом образе жизни. Эксперты считают, что мемуары Меган Маркл могут стать ее первым шагом на пути к политической карьере.

Зимой 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что хотят выйти из королевской семьи и отказаться от королевских титулов. После этого они переехали жить в США, а их отношения с королевской семьей стали прохладными.