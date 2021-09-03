Принц Гарри и Меган Маркл накопили огромные финансовые долги

У принца Гарри и Меган Маркл появились огромные долги. Бывший фонд пары должен вернуть одной организации 75,5 тысячи фунтов стерлингов. Об этом рассказал сайт «Дни.ру».

После того, как принц вместе с женой отделились от королевской семьи, общественность начала проявлять к ним еще больше внимания. Ранее поводом к разговорам становились взаимоотношения Маркл и королевы, беременность Меган и так далее. Сейчас все обсуждают накопившиеся долги.

По словам инсайдеров, это не вся сумма долга. Первоначально актриса вместе с мужем должны были выплатить 213 тысяч фунтов стерлингов. В течение года они смогли вернуть лишь половину финансового долга, другую половину обязались выплатить в самое ближайшее время.

Несмотря на конфликт со своей семьей, Гарри и Меган продолжали получать от них деньги. Британцы же обвинили королевскую семью в излишней расточительности.