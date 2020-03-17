Принц Гарри и Меган Маркл едва успели вернуться в Канаду из-за коронавируса

Всего несколько дней могли бы надолго разделить пару: герцог Сассекский немного задержал свое возвращение из Лондона.

В настоящее время супруги остаются в Канаде. Несмотря на то, что в Великобритании принца ждут дела.

«Гарри сейчас заперт в ловушке коронавируса с Меган Маркл. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой», — пояснил источник.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл посетили последнее официальное мероприятие как члены королевской семьи.