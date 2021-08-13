Принц Чарльз возмутился образом жизни своего брата

Принц Чарльз, старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, возмутился образом жизни своего младшего брата Эндрю. Герцог Йоркский продолжает жить со своей бывшей женой Сарой Фергюсон, хотя они развелись более 20 лет назад, рассказал сайт teleprogramma.prо.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон объявили о разводе в 1996 году. Тем не менее, бывшие супруги продолжают жить под одной крышей. Они занимают королевскую ложу с 30 комнатами, которая находится в Большом Виндзорском парке, неподалеку от Букингемского дворца.

Принц Чарльз считает неподобающим и возмутительным такое положение вещей. Как пишут в британских СМИ, с ним согласны некоторые приближенные к королевской семье, но не сама королева. Елизавета II очень тепло относится к Саре Фергюсон и сильно привязана к ней. Поэтому, видимо, пока принцу Чарльзу придется смириться.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон были знакомы с детства. Они поженились в 1986 году, а развелись через 10 лет, но остались жить под одной крышей. В браке у них родились две дочери, написал «Политэксперт».