«Принесли подарки и крестили детей». Ким Кардашьян приехала в Армению

Эчмиадзинский монастырь — это духовный центр Армянской апостольской церкви. Одновременно монастырь является резиденцией католикоса всех армян. Крестным отцом детей стал один из дьяконов Эчмиадзина.

Самому маленькому из Кардашьян, малышу Псалму дали при крещении имя Вардан. Остальным детям дали имена Григор и Ашхен.

Незадолго перед поездкой Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram архивное фото, на котором изображена она с сестрой Кортни. «Пора в Армению», — подписала фотографию красавица.

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Сестры Кардашьян прибыли в Армению, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019).

«Я сегодня их видел, они заходили в нашу церковь с ребенком. принесли свои подарки и крестили своих детей. Всех троих! Все люди их фотографировали. Они крестились. Они каждый год-два приезжают сюда. Они в последний раз как приезжали, миллион долларов подарили нашей церкви, весь мир это знает», — подтвердил «360» житель Эчмиадзина Армен.