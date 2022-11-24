Знаменитости 24 ноября 2022, 15:38 «Пример для подражания». Актриса Картункова поздравила Маслякова с днем рождения Актриса Картункова: Масляков открыл мне дорогу в творческую жизнь РИА «Новости»

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Актриса юмористического жанра, капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ», участница комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова поздравила ведущего телепередачи «КВН» Александра Маслякова с днем рождения, подчеркнув, что он занимает особую роль в ее жизни. Об этом написало РИА ФАН.

Картункова добавила, что участие именно в телепередаче Маслякова открыло ей дорогу в творческую жизнь.

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В разговоре с журналистами она отметила, что телеведущий обладает огромным жизненным опытом и заботится об артистах.

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«Он несгибаемый, сильный человек. Пример для подражания. Мы всегда считали его, наверное, идеалом — нельзя сказать, но каким-то старшим товарищем. Кто-то считал его отцом», — сообщила актриса.

Она пожелала Маслякову долгих лет жизни и благополучия в семье.

Ранее с днем рождения телеведущего поздравил актер и сценарист, бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

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