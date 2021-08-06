Прилучный показал подписчикам свой новый брутальный образ

Павел Прилучный опубликовал в своем Instagram-аккаунте новую фотографию. Подписчики заметили, что актер стал прекрасно выглядеть и вернулся к своему брутальному образу. Об этом сообщили Nation News.

Новую фотографию для профиля Прилучного сделал Павел Шелковников. На снимке актер позирует в автомобиле. Он предстает в брутальном и уверенном образе. На нем надеты очки, черная кожаная куртка и белая футболка. Салон автомобиля выполнен в черном цвете.

Артист подписал фотографию одной фразой: «Улыбайтесь». Подписчицы оценили новый образ знаменитости. Многие стали писать Прилучному комплименты.

«От такой чудесной фотографии хочется улыбаться всегда. Паша, ты прекрасен!» — написала одна из комментаторш.

Этой осенью, 9 сентября, состоится премьера фильма «Соври мне правду» с участием Павла Прилучного и коллеги Мирославы Карпович по сериалу «Папины дочки» Дарьей Мельниковой. Трейлер картины наполнен страстными и даже вызывающими сценами. Поэтому сейчас каждое новое фото звезды сериала «Мажор» подогревает зрителей интерес к новой картине.