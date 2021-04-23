Прилучный поделился главным качеством сыгранного им персонажа Девятаева

Павел Прилучный сообщил, какой главной чертой для него обладал летчик, которого он сыграл в новом фильме Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Этим он поделился с РИА ФАН.

«Девятаев абсолютно непоколебимый и не задавливаемый ничем. У него есть стержень, который должен быть у настоящего мужчины. Его нельзя было сломать ничем — наверное, это было взято за основу. У него также отсутствует порок уныния: он не унывает никогда, ни в каких случаях», — рассказал актер.

Это Прилучный сообщил в день открытия 43-го Московского международного кинофестиваля, которое проходило 22 апреля. Фильм является военной драмой, рассказывающей о подвиге Героя Советского Союза авиатора Михаила Девятаева, сбежавшего от фашистов.