Психолог рассказал, как будут развиваться отношения Прилучного и Карпович

Психолог Алена Полынь заявила, что отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович обречены на провал. Об этом специалист рассказала в беседе с Утро.ру.

Специалист отметила, что Прилучный обладает довольно взрывным характером. Именно поэтому актеру будет сложно выстраивать семейные отношения. Она отметила, что актер способен ударить женщину, а в действительности любить может только себя. Полынь заявила, что Прилучный склонен искать новые отношения, как только в старых угасает страсть.

«Ему интересней страсти, а не семейная жизнь и быт», — заявила специалист.

Отношения Павла и Мирославы начались в период развода актера с супругой Агатой Муцениеце. Бывшая супруга заявила, что актер склонен к рукоприкладству, а также страдает от алкогольной зависимости.

Прилучный и Карпович старались не афишировать свои отношения. Однако журналистам удавалось снимать знаменитостей в компании друг друга.