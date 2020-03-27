Лев Лещенко не нарушил никаких законов, но поступил легкомысленно, когда отправился на вечеринку сразу после возвращения из США. Такое мнение в разговоре с «360» выразил юрист Михаил Федотов. У народного артиста РСФСР подтвердился коронавирус.

«Я думаю, что здесь речь идет прежде всего о личной ответственности, о той моральной ответственности, которую несет каждый из нас. Лещенко — человек очень сознательный, очень уважаемый. Честно говоря, я удивлен, что он так легкомысленно поступил. Видимо, он взвесил вероятность того, что у него мог быть коронавирус, и обязательства перед другими людьми. И, видимо, эти обязательства ему показались более значимыми», — отметил Федотов.

Юрист подчеркнул, что самоизоляция основана на собственной дисциплине и ее нарушение не карается штрафами. В этом случае регуляторами выступают совесть человека и его организованность. Что касается Лещенко, то Федотов считает, что исполнитель наверняка и сам сейчас жалеет, что нарушил режим.

Правовой ответственности здесь не может быть никакой. Его социальная ответственность, безусловно Михаил Федотов.

Льву Лещенко 78 лет, из-за столь почтенного возраста он находится в группе риска. Как рассказывали представители артиста, он и его команда вернулись в Москву после концертов в США и Канаде 11 марта. Из-за погодных условий им пришлось сделать пересадку во французском Марселе.

По словам участников коллектива Лещенко, первые симптомы появились у артиста практически сразу после возвращения. Несколько дней назад певец и его супруга сами приехали в медцентр Коммунарки на обследование, их госпитализировали. В пятницу врачи подтвердили, что у Лещенко коронавирус.

После возвращения в Россию Лев Лещенко участвовал в съемках шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Его, кроме того, заметили на дне рождения Аллы Крутой, где среди прочих гостей был официальный представитель президента Дмитрий Песков.