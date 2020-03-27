    27 марта 2020, 15:48

    Прилетел из США — и пошел на вечеринку. Льва Лещенко не накажут за нарушение режима самоизоляции

    Андрей Фишер, Юлия Булыгина

    Лев Лещенко не нарушил никаких законов, но поступил легкомысленно, когда отправился на вечеринку сразу после возвращения из США. Такое мнение в разговоре с «360» выразил юрист Михаил Федотов. У народного артиста РСФСР подтвердился коронавирус.

    «Я думаю, что здесь речь идет прежде всего о личной ответственности, о той моральной ответственности, которую несет каждый из нас. Лещенко — человек очень сознательный, очень уважаемый. Честно говоря, я удивлен, что он так легкомысленно поступил. Видимо, он взвесил вероятность того, что у него мог быть коронавирус, и обязательства перед другими людьми. И, видимо, эти обязательства ему показались более значимыми», — отметил Федотов.

    Юрист подчеркнул, что самоизоляция основана на собственной дисциплине и ее нарушение не карается штрафами. В этом случае регуляторами выступают совесть человека и его организованность. Что касается Лещенко, то Федотов считает, что исполнитель наверняка и сам сейчас жалеет, что нарушил режим.

    Правовой ответственности здесь не может быть никакой. Его социальная ответственность, безусловно

    Михаил Федотов.

    Льву Лещенко 78 лет, из-за столь почтенного возраста он находится в группе риска. Как рассказывали представители артиста, он и его команда вернулись в Москву после концертов в США и Канаде 11 марта. Из-за погодных условий им пришлось сделать пересадку во французском Марселе.

    По словам участников коллектива Лещенко, первые симптомы появились у артиста практически сразу после возвращения. Несколько дней назад певец и его супруга сами приехали в медцентр Коммунарки на обследование, их госпитализировали. В пятницу врачи подтвердили, что у Лещенко коронавирус.

    После возвращения в Россию Лев Лещенко участвовал в съемках шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Его, кроме того, заметили на дне рождения Аллы Крутой, где среди прочих гостей был официальный представитель президента Дмитрий Песков.